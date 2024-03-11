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Риелтор Юсов предупредил о скрытых рисках при покупке квартиры на вторичке

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Риелтор Максим Юсов посоветовал тщательно проверять все нюансы сделки при покупке квартиры на вторичном рынке. По его словам, покупатель может столкнуться с серьёзными рисками.

К примеру, если продавец в момент продажи квартиры находится на стадии банкротства, сделку могут аннулировать, а покупатель лишится не только денег, но и квартиры, которую реализуют на торгах для погашения задолженности, объяснил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Риелтор также посоветовал проследить за тем, чтобы в договоре купли-продажи была указана полная сумма сделки. Нередко продавцы бывают заинтересованы в некорректном отображении стоимости объекта, чтобы уйти от налогов.

«Покупая квартиру, я также изучил бы документацию соседних домов. Может быть такое, что их скоро снесут, а на их месте возведут высотные новостройки, которые перекроют весь свет и вид», — резюмировал Юсов.

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