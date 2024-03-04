Юрист Гукова предупредила о новых схемах мошенничества с недвижимостью
В последнее время мошенники всё чаще предлагают купить недвижимость за криптовалюту. Это усложняет отслеживание и возврат украденных средств, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
«Также аферисты создают фальшивые онлайн-платформы для продажи недвижимости, привлекая клиентов низкими ценами или выгодными условиями, а затем исчезают с предоплатой», — отметила специалист.
Кроме того, по словам Гуковой, нередки случаи, когда злоумышленники под видом посреднических услуг пытаются получить доступ к финансовой информации или подделать документы для совершения сделок от имени пожилых людей.
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