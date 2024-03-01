Юрист Горбушина дала советы по составлению договора аренды жилья

Практикующий независимый юрист по гражданским делам Зара Горбушина рассказала об особенностях оформления договора аренды жилья.

«Первое, на что нужно обратить внимание — это форма договора. Согласно российскому законодательству их существует два вида: договор аренды, если квартира сдаётся организации, и договор найма, если квартира сдаётся частным лицом другому человеку», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, сдача квартиры считается доходом, облагаемым налогами, и отсутствие договора не снимает с владельца ответственности за неуплату налогов.

«Поэтому очень важно грамотно оформить договор найма/аренды, и самое главное — не забыть приложить акт приёма-передачи», — уточнила Горбушина.

Кроме того, после заключения договора собственник должен зарегистрировать квартиросъёмщиков по месту пребывания.

«Исключение — граждане, прописанные в том же регионе, где находится арендованная квартира. Как правило, договор заключается на 11 месяцев», — добавила эксперт.

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