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Уголовное дело возбудили после нападения собаки на ребёнка в Красноярском крае

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Бродячая собака напала на ребёнка в одном из сёл Канского района Красноярского края. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Уголовное дело возбудили после нападения собаки на ребёнка в Красноярском крае
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, инцидент произошёл 18 марта. Ребёнка с травмами доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

«Глава ведомства (Александр Бастрыкин. — RT) запросил у руководителя ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ерёмина А.Л. доклад по уголовному делу и предварительно установленным обстоятельствам», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об уголовном деле, которое возбудили по факту нападения бездомных собак на ребёнка в Кемеровской области.

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