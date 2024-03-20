Уголовное дело возбудили после нападения собаки на ребёнка в Красноярском крае

Бродячая собака напала на ребёнка в одном из сёл Канского района Красноярского края. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, инцидент произошёл 18 марта. Ребёнка с травмами доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

«Глава ведомства (Александр Бастрыкин. — RT) запросил у руководителя ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ерёмина А.Л. доклад по уголовному делу и предварительно установленным обстоятельствам», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об уголовном деле, которое возбудили по факту нападения бездомных собак на ребёнка в Кемеровской области.