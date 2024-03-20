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Пульмонолог Тарасенко рассказал о мерах профилактики тромбоэмболии

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Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко рассказал, какие существуют меры профилактики тромбоэмболии.
Пульмонолог Тарасенко рассказал о мерах профилактики тромбоэмболии
  • Gettyimages.ru

«Как избежать тромбоэмболии? Диспансеризация, здоровый образ жизни, нормальная физическая активность. Нужно за собой следить, избегать дефицита витаминов, электролитных нарушений и всего того, что может привести к нарушению нормальных функций организма», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Тарасенко, лечить тромбоэмболию можно терапевтическими методами с помощью препаратов, разжижающих кровь. Также существуют хирургические способы.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рекомендовала сдавать анализ крови для оценки риска развития сахарного диабета II типа.

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