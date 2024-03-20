Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт 11 апреля в Подмосковье

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 11 апреля в Московской области — на территории особой экономической зоны «Дубна».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.

«Посетители ярмарки смогут из первых уст узнать об условиях труда, возможностях для обучения и карьерного роста в различных региональных компаниях, а также принять участие в тематических встречах», — отмечается в сообщении.

Участниками ярмарки станут около 40 предприятий-работодателей, передаёт «Радио 1».

Ранее заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г.В. Плеханова Тимур Садыков прокомментировал возможные изменения на рынке труда после внедрения искусственного интеллекта.