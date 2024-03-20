Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех школ
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Минпросвещения России.
«Будут внесены соответствующие изменения в федеральную рабочую программу воспитания, являющуюся частью федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова обратилась в Минпросвещения с предложением сделать обязательной церемонию поднятия государственного флага во всех российских школах независимо от форм собственности. Копия обращения есть в распоряжении RT.