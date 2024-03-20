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Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех школ

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Церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна станет обязательной для всех российских школ, в том числе частных.
Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех школ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Минпросвещения России.

«Будут внесены соответствующие изменения в федеральную рабочую программу воспитания, являющуюся частью федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова обратилась в Минпросвещения с предложением сделать обязательной церемонию поднятия государственного флага во всех российских школах независимо от форм собственности. Копия обращения есть в распоряжении RT.

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