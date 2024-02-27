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В Госдуме предложили сделать церемонию поднятия флага обязательной для всех школ

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова обратилась в Минпросвещения с предложением сделать обязательной церемонию поднятия государственного флага во всех российских школах независимо от форм собственности. Копия обращения есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили сделать церемонию поднятия флага обязательной для всех школ
  • РИА Новости

Как напомнила парламентарий, с 1 сентября 2022 года, в соответствии с письмами Министерства просвещения «Об использовании государственных символов Российской Федерации» и «О направлении Стандарта церемониала», в общеобразовательных организациях проводится еженедельная церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна России.

По её словам, данное мероприятие играет важную роль для патриотического воспитания подрастающего поколения, оно дисциплинирует и сплачивает детей, является инструментом формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и поддерживается обществом, о чём свидетельствуют результаты опросов, проводимых ВЦИОМ.

Вместе с этим Казакова отметила, что проведение данной церемонии носит рекомендательный характер, в отличие от занятий «Разговоры о важном». Данная церемония не включена во «внеурочную деятельность» соответствующих федеральных общеобразовательных программ и осуществляется не всеми общеобразовательными организациями, в основном частными школами в субъектах Российской Федерации.

«Просим рассмотреть возможность внесения изменений в соответствующие федеральные основные общеобразовательные программы для придания указанной церемонии статуса обязательной для всех общеобразовательных организаций независимо от форм собственности», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила расширить штат школьных педагогов-психологов за счёт внутренних ресурсов школы, а именно с помощью создания и внедрения механизмов материальной мотивации повышать квалификацию классных руководителей до уровня педагога-психолога путём введения дополнительного ежемесячного вознаграждения.

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