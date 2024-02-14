Депутат Лантратова предложила расширить штат школьных педагогов-психологов

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила расширить штат школьных педагогов- психологов за счёт внутренних ресурсов школы, а именно с помощью создания и внедрения механизмов материальной мотивации повышать квалификацию классных руководителей до уровня педагога-психолога путём введения дополнительного ежемесячного вознаграждения. Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

Как отметила парламентарий, согласно методической экспертизе от 2021 года, проведённой уполномоченным при президенте России по правам ребёнка на тему выявления количества пострадавших и вовлечённых в травлю учащихся общеобразовательных организаций, установлено, что 5% учащихся становились жертвами вышеуказанной проблемы.

При этом, по её словам, согласно сведениям экспертизы центра «Безопасность 2.0», число эпизодов травли несовершеннолетних с мая по ноябрь 2023 года выросло на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Увеличение количества эпизодов школьной травли приводит к негативным последствиям, таким как антисоциальное поведение учащихся, развитие психических расстройств, склонность к детскому самоубийству», — заявила Лантратова.

Для решения данной проблемы, по её мнению, необходимо увеличение количества педагогов-психологов в школах, однако, по данным Министерства экономического развития России, на 2023 год школы испытывают дефицит педагогов-психологов в 55 тыс. сотрудников, что создаёт препятствия для эффективного противодействия проблеме школьной травли.

В этой связи она предложила расширить штат школьных педагогов-психологов за счёт внутренних ресурсов школы, а именно с помощью создания и внедрения в школы механизмов материальной мотивации повышать квалификацию классных руководителей до уровня педагога-психолога путём введения дополнительного ежемесячного вознаграждения.

«На основании вышеизложенного, уважаемый Михаил Владимирович, прошу Вас рассмотреть возможность реализации данной инициативы, направленной на совершенствование системы противодействия школьной травле и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал рассмотреть возможность создания специализированной служебной памятки для отечественных педагогов об основах ведения социальных сетей, виртуального общения со своими учениками и их родителями, а также для противодействия травле или троллингу.