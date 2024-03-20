В Подмосковье один школьник ранил другого ножом
- РИА Новости
Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
«В Раменском возбуждено уголовное дело по факту получения ножевого ранения подростком», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 19 марта 2024 года между школьниками из-за личной неприязни произошёл конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом в брюшную полость.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на мужчину на юго-западе Москвы, в результате чего ему нанесли удары ножом в область груди и живота.