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В Подмосковье один школьник ранил другого ножом

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Уголовное дело завели после конфликта между школьниками в Подмосковье, в результате которого один ранил другого ножом.
В Подмосковье один школьник ранил другого ножом
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«В Раменском возбуждено уголовное дело по факту получения ножевого ранения подростком», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 марта 2024 года между школьниками из-за личной неприязни произошёл конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом в брюшную полость.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на мужчину на юго-западе Москвы, в результате чего ему нанесли удары ножом в область груди и живота.

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