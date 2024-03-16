После нападения на мужчину на юго-западе Москвы возбудили дело
- РИА Новости
Об этом сообщает столичный СК.
По данным следствия, 15 марта мужчина в ходе ссоры нанёс «малознакомому молодому человеку 2004 года рождения не менее двух ударов ножом в область груди и живота».
Потерпевшего госпитализировали.
«Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан, с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.
Ранее Зеленоградский районный суд города Москвы избрал меру пресечения мужчине, который напал на сотрудника полиции у бара «Руки Вверх».