После нападения на мужчину на юго-западе Москвы возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на мужчину на юго-западе Москвы, в результате чего ему нанесли удары ножом в область груди и живота.

Об этом сообщает столичный СК.

По данным следствия, 15 марта мужчина в ходе ссоры нанёс «малознакомому молодому человеку 2004 года рождения не менее двух ударов ножом в область груди и живота».

Потерпевшего госпитализировали.

«Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан, с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленоградский районный суд города Москвы избрал меру пресечения мужчине, который напал на сотрудника полиции у бара «Руки Вверх».