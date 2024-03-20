В дневник МЭШ добавили данные о планируемых контрольных работах

В электронном дневнике «Московской электронной школы» (МЭШ) появились данные о прошедших и планируемых контрольных работах, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

Как отметила Ракова, расписание позволит детям эффективнее распределять время и более тщательно готовиться к работам. Сведения о контрольных можно просматривать в любое время со смартфона в мобильном приложении.

Образовательные организации, со своей стороны, смогут формировать оптимальный и сбалансированный график проведения контрольных работ по всем предметам школьной программы.

Ранее сообщалось, что в этом учебном году учащиеся столичных школ воспользовались виртуальными лабораториями в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) более 400 тыс. раз.