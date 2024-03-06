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Школьники воспользовались лабораториями МЭШ 400 тысяч раз за учебный год

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В этом учебном году учащиеся столичных школ воспользовались виртуальными лабораториями в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) более 400 тыс. раз.
Школьники воспользовались лабораториями МЭШ 400 тысяч раз за учебный год
  • © Е. Самарин/Mos.ru

А всего с момента открытия первой лаборатории в сентябре 2019 года к помощи сервиса прибегли более 4,4 млн раз, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На сегодняшний день число пользователей превышает 100 тыс.

В библиотеке МЭШ доступны 42 виртуальные лаборатории по предметам школьной программы. Самой востребованной в этом учебном году оказалась лаборатория по черчению — к ней обратились более 46 тыс. раз, а также по информатике и технологии — 32 тыс. и 27 тыс. раз соответственно.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с февраля запустили программу предпрофессионального образования для учеников десятых предпрофильных классов школ. До мая учащиеся будут проходить обучение в городских колледжах.

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