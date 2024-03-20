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Волынец обратилась в МВД после сообщений о планах школьницы устроить стрельбу

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RT
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в беседе с RT о том, что обратилась в МВД и в Министерство образования на фоне сообщений СМИ о том, что 14-летняя школьница якобы пообещала расстрелять людей в казанской мечети и школе. Отмечается, что она задержана.

«Ситуацию взяла на контроль, сделала запрос в МВД и в Министерство образования», — сообщила собеседница RT.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что школьница пообещала расстрелять людей в казанской мечети и школе, зарезать директора и обезглавить классного руководителя после ссоры с одноклассниками.

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