Волынец обратилась в МВД после сообщений о планах школьницы устроить стрельбу

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в беседе с RT о том, что обратилась в МВД и в Министерство образования на фоне сообщений СМИ о том, что 14-летняя школьница якобы пообещала расстрелять людей в казанской мечети и школе. Отмечается, что она задержана.

«Ситуацию взяла на контроль, сделала запрос в МВД и в Министерство образования», — сообщила собеседница RT. Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что школьница пообещала расстрелять людей в казанской мечети и школе, зарезать директора и обезглавить классного руководителя после ссоры с одноклассниками.