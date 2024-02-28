Волынец взяла на контроль сообщения о розыске студента в Казани
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Собеседница RT добавила, что взяла ситуацию на контроль. Состоял ли на учёте молодой человек, пока неизвестно, пояснила детский омбудсмен.
«Ситуацию мы взяли на контроль, сделали соответствующий запрос в органы правопорядка. И как появится у нас какая-то информация, состоял ли на учёте и прочее, я вам сразу же сообщу», — отметила Волынец.
Ранее в сети появились сообщения о розыске студента в Казани, который мог готовить нападение на технический колледж.