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Волынец взяла на контроль сообщения о розыске студента в Казани

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RT
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT сообщения СМИ о розыске студента в Казани, который мог готовить нападение на технический колледж. Она подчеркнула , что факт о планировании атаки официально пока не подтверждается.
Волынец взяла на контроль сообщения о розыске студента в Казани
  • globallookpress.com

Собеседница RT добавила, что взяла ситуацию на контроль. Состоял ли на учёте молодой человек, пока неизвестно, пояснила детский омбудсмен.

«Ситуацию мы взяли на контроль, сделали соответствующий запрос в органы правопорядка. И как появится у нас какая-то информация, состоял ли на учёте и прочее, я вам сразу же сообщу», — отметила Волынец.

Ранее в сети появились сообщения о розыске студента в Казани, который мог готовить нападение на технический колледж.

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