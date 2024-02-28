Волынец взяла на контроль сообщения о розыске студента в Казани

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT сообщения СМИ о розыске студента в Казани, который мог готовить нападение на технический колледж. Она подчеркнула , что факт о планировании атаки официально пока не подтверждается.

Собеседница RT добавила, что взяла ситуацию на контроль. Состоял ли на учёте молодой человек, пока неизвестно, пояснила детский омбудсмен.

«Ситуацию мы взяли на контроль, сделали соответствующий запрос в органы правопорядка. И как появится у нас какая-то информация, состоял ли на учёте и прочее, я вам сразу же сообщу», — отметила Волынец.

Ранее в сети появились сообщения о розыске студента в Казани, который мог готовить нападение на технический колледж.