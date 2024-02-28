Волынец объяснила идею запрета на использование соцсетей детьми до 14 лет

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила в беседе с RT, почему предложила рассмотреть вопрос о разработке законопроекта о запрете на регистрацию в социальных сетях лиц в возрасте до 14 лет и о регистрации лиц от 14 до 18 лет с разрешения родителей.

«У нас было вообще очень много обращений от родителей, связанных с тем, что детей через соцсети вовлекают в деструктивное сообщество. То есть кибербуллинг — это ещё не единственная причина, которая доставляет родителям тревогу и беспокойство, но также вовлечение детей и в группы суицидов, и в группы экстремистские, и очень много всего сейчас, к сожалению, включая ЛГБТ-пропаганду», — объяснила собеседница RT.

По её словам, родители не в состоянии отследить, что дети посещают, помимо своей страницы в социальной сети, но, даже если ребёнок не вступает ни в какие сообщества, «это тоже является источником опасности».

«Потому что те же самые негативные комментарии, дизлайки — это то, что является очень сильным источником стресса для детей. Если даже взрослые с трудом переживают кибербуллинг, то что можно вообще о ребёнке говорить, у которого только ещё психика формируется? Более того, соцсети, к сожалению, не являются безопасными, потому что зарегистрироваться может, кто угодно, любые злоумышленники, используя подложные данные, то есть назвать себя можно любым человеком, вставить любую аватарку, написать любой возраст, втереться к ребёнку в доверие... Ребёнок открыт, доверчив миру, и соцсеть является как раз тем окном, через которое в его жизнь вмешиваются посторонние», — подчеркнула собеседница RT.

Она добавила, что существует мнение, что за этим должны следить сами родители.

«Но ребёнок может чувствовать себя ущербным по сравнению со сверстниками, с одноклассниками, которые зарегистрированы, а вот он не зарегистрирован и не имеет возможности общения. То есть он может чувствовать себя дискриминированным. Поэтому это не только дело семьи, это всё-таки ещё и задача государства — максимально оградить детей от негативного влияния и от опасности», — заключила Волынец.

Ранее Волынец обратилась к первому заместителю председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяне Буцкой с просьбой рассмотреть вопрос о разработке законопроекта о запрете на регистрацию в социальных сетях лиц в возрасте до 14 лет и о регистрации лиц от 14 до 18 лет с разрешения родителей. Копия обращения есть в распоряжении RT.