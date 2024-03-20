Психолог Клиндухов назвал хорошее настроение фактором достижения жизненных целей

Психолог Александр Клиндухов рассказал, как хорошее настроение помогает достигать жизненных целей.

«Первое, что для людей необходимо, это чтобы было движение, то есть действия физические. И неважно — пробежки, занятия спортом, прогулки, но это должно быть. Настрой создаёт сам человек», — цитирует эксперта sovainfo.ru.

По словам Клиндухова, если есть хорошее настроение, то это помогает развитию интереса и энтузиазма, которые можно назвать двигателем в достижении целей.

«Поэтому настрой определяет наши действия, настроение делает сам человек», — добавил он.

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