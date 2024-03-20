Психолог Клиндухов назвал хорошее настроение фактором достижения жизненных целей
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«Первое, что для людей необходимо, это чтобы было движение, то есть действия физические. И неважно — пробежки, занятия спортом, прогулки, но это должно быть. Настрой создаёт сам человек», — цитирует эксперта sovainfo.ru.
По словам Клиндухова, если есть хорошее настроение, то это помогает развитию интереса и энтузиазма, которые можно назвать двигателем в достижении целей.
«Поэтому настрой определяет наши действия, настроение делает сам человек», — добавил он.
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