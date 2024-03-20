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Психолог Клиндухов назвал хорошее настроение фактором достижения жизненных целей

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Психолог Александр Клиндухов рассказал, как хорошее настроение помогает достигать жизненных целей.
Психолог Клиндухов назвал хорошее настроение фактором достижения жизненных целей
  • Gettyimages.ru

«Первое, что для людей необходимо, это чтобы было движение, то есть действия физические. И неважно — пробежки, занятия спортом, прогулки, но это должно быть. Настрой создаёт сам человек», — цитирует эксперта sovainfo.ru.

По словам Клиндухова, если есть хорошее настроение, то это помогает развитию интереса и энтузиазма, которые можно назвать двигателем в достижении целей.

«Поэтому настрой определяет наши действия, настроение делает сам человек», — добавил он.

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