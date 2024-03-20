СФ принял закон о механизме освобождения от наказания для контрактников СВО
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Согласно закону, новые нормы предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.
Освобождение от наказания будет касаться подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней степени тяжести.
При этом норма не будет распространяться на преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.
19 марта депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект во II и III чтениях.