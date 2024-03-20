СФ принял закон о механизме освобождения от наказания для контрактников СВО

Совет Федерации России принял закон, предусматривающий закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт о прохождении военной службы в российских вооружённых силах в период проведения специальной военной операции.

Об этом информирует ТАСС.

Согласно закону, новые нормы предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

Освобождение от наказания будет касаться подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней степени тяжести.

При этом норма не будет распространяться на преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.

19 марта депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект во II и III чтениях.