ГД приняла закон о механизме освобождения от наказания для контрактников СВО
- globallookpress.com
Об этом информирует ТАСС.
Согласно новому закону, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России будут дополнены отдельными статьями, в которых пропишут действующий сегодня механизм освобождения от уголовной ответственности тех, кто был призван на службу по мобилизации или заключил контракт с ВС России в период спецоперации.
12 марта депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект в I чтении.