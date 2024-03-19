ГД приняла закон о механизме освобождения от наказания для контрактников СВО

Государственная дума России приняла во II и III чтениях закон, предусматривающий закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт о прохождении военной службы в российских вооружённых силах в период проведения специальной военной операции.

Об этом информирует ТАСС.

Согласно новому закону, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России будут дополнены отдельными статьями, в которых пропишут действующий сегодня механизм освобождения от уголовной ответственности тех, кто был призван на службу по мобилизации или заключил контракт с ВС России в период спецоперации.

12 марта депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект в I чтении.