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ГД приняла закон о механизме освобождения от наказания для контрактников СВО

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Государственная дума России приняла во II и III чтениях закон, предусматривающий закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт о прохождении военной службы в российских вооружённых силах в период проведения специальной военной операции.
ГД приняла закон о механизме освобождения от наказания для контрактников СВО
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС.

Согласно новому закону, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России будут дополнены отдельными статьями, в которых пропишут действующий сегодня механизм освобождения от уголовной ответственности тех, кто был призван на службу по мобилизации или заключил контракт с ВС России в период спецоперации.

12 марта депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект в I чтении.

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