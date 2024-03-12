В ГД проголосовали за механизм освобождения от наказания для контрактников СВО

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, направленный на закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период проведения СВО.

РИА Новости

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Об этом сообщает ТАСС. Ранее комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам Госдумы принять в первом чтении соответствующий законопроект.