Комитет Госдумы одобрил проект освобождения от наказания контрактников СВО

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам Госдумы принять в первом чтении законопроект, направленный на закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период проведения СВО.

РИА Новости

Как пишет ТАСС, глава комитета предложил поставить вопрос на голосование на 12 марта. Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, закрепляющий механизм освобождения от уголовного наказания граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период СВО.