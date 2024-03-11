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Комитет Госдумы одобрил проект освобождения от наказания контрактников СВО

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Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам Госдумы принять в первом чтении законопроект, направленный на закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период проведения СВО.
Комитет Госдумы одобрил проект освобождения от наказания контрактников СВО
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, глава комитета предложил поставить вопрос на голосование на 12 марта.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, закрепляющий механизм освобождения от уголовного наказания граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период СВО.

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