В Челябинской области отремонтируют 35 км местных и региональных дорог
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Одно из приоритетных направлений — повышение доступности фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), поликлиник, больниц, медицинских центров», — сказали в региональном министерстве.
Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее сообщалось, что в Самарской области в 2024 году отремонтируют 152 км дорог, ведущих к туристическим объектам.