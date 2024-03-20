В Челябинской области отремонтируют 35 км местных и региональных дорог

В Миндортрансе Челябинской области заявили о предстоящем в 2024 году ремонте более 35 км местных и региональных дорог.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Одно из приоритетных направлений — повышение доступности фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), поликлиник, больниц, медицинских центров», — сказали в региональном министерстве. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее сообщалось, что в Самарской области в 2024 году отремонтируют 152 км дорог, ведущих к туристическим объектам.