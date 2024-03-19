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В Самарской области отремонтируют дороги к туристическим объектам

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В Самарской области в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 152 км дорог, ведущих к туристическим объектам.
В Самарской области отремонтируют дороги к туристическим объектам
  • Gettyimages.ru
  • © Nikolay Tsuguliev

Об этом сообщает volga.news.

В общей сложности работы начнутся на 11 участках дорог, среди которых региональная трасса «Урал» — Жигули — Пионерлагерь и маршрут к месту проведения этноисторического фестиваля «Русь. Эпоха объединения» в окрестностях села Старый Буян Красноярского района.

Также обновят туристические улицы в Самаре и Тольятти.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге направят миллиард рублей на ремонт девяти дорог.

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