В Самарской области отремонтируют дороги к туристическим объектам
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Об этом сообщает volga.news.
В общей сложности работы начнутся на 11 участках дорог, среди которых региональная трасса «Урал» — Жигули — Пионерлагерь и маршрут к месту проведения этноисторического фестиваля «Русь. Эпоха объединения» в окрестностях села Старый Буян Красноярского района.
Также обновят туристические улицы в Самаре и Тольятти.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге направят миллиард рублей на ремонт девяти дорог.