В Самарской области отремонтируют дороги к туристическим объектам

В Самарской области в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 152 км дорог, ведущих к туристическим объектам.

Об этом сообщает volga.news.

В общей сложности работы начнутся на 11 участках дорог, среди которых региональная трасса «Урал» — Жигули — Пионерлагерь и маршрут к месту проведения этноисторического фестиваля «Русь. Эпоха объединения» в окрестностях села Старый Буян Красноярского района.

Также обновят туристические улицы в Самаре и Тольятти.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге направят миллиард рублей на ремонт девяти дорог.