Стоматолог Пащенко посоветовала не отбеливать зубы самостоятельно

Стоматолог-пародонтолог «Белой радуги» Валерия Пащенко рекомендовала не заниматься самостоятельным отбеливанием зубов.

«Перед тем как начать отбеливать зубы, обратитесь к стоматологу, неправильное использование таких средств, как отбеливающие полоски, гели, может привести к нежелательным последствиям, таким как повышенная чувствительность зубов, повреждение эмали, ожоги слизистой полости рта», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Пащенко, стоматолог определит подходящий метод отбеливания и будет следить за процессом, чтобы не нанести вред зубам.

Также специалист рекомендовала посещать стоматолога минимум раз в полгода.

«При регулярном осмотре и профессиональной гигиене стоматолог может выявить проблемы на ранних этапах развития, когда они легко поддаются лечению», — заключила эксперт.

Ранее стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Элина Хило настоятельно рекомендовала не прибегать к народным методам для отбеливания зубов.