МИД: Россия расценивает слова генсека НАТО про выборы как попытку вмешательства
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Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Комментарий генсекретаря НАТО о том, что якобы выборы в России, как он сказал, не были свободными и честными, рассматриваем как попытку грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказала дипломат.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в ООН из-за вмешательства западных государств во внутренние дела России и в избирательный процесс.
В МИД России сообщили, что советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додду заявили демарш в связи с агитационными публикациями британских диппредставительств в России в период проведения президентских выборов.