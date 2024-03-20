МИД: Россия расценивает слова генсека НАТО про выборы как попытку вмешательства

Россия расценивает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга с критикой выборов президента России как попытку грубого вмешательства во внутренние дела страны.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Комментарий генсекретаря НАТО о том, что якобы выборы в России, как он сказал, не были свободными и честными, рассматриваем как попытку грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказала дипломат.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в ООН из-за вмешательства западных государств во внутренние дела России и в избирательный процесс.

В МИД России сообщили, что советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додду заявили демарш в связи с агитационными публикациями британских диппредставительств в России в период проведения президентских выборов.