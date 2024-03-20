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Собянин рассказал о приоритетных задачах столичного образования в 2024 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие Московской электронной школы, поддержку педагогов и модернизацию колледжей и школ приоритетными задачами столичного образования в 2024 году.
Собянин рассказал о приоритетных задачах столичного образования в 2024 году

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В настоящее время более чем в 70% школ оборудованы инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские, медиа- и IT-классы.

«По целевой программе создадим в учреждениях среднего профессионального образования 10 тыс. дополнительных бюджетных мест», — сказал Собянин.

Кроме того, в 2024 году планируется капитальный ремонт в 50 школах.

Ранее Сергей Собянин рассказал о 599 зданиях школ и детсадов, построенных в столице в 2011—2023 годах.

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