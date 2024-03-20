В Москве построили 599 зданий школ и детсадов с 2011 года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 599 зданиях школ и детсадов, построенных в столице в 2011—2023 годах.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, в системе образования Москвы обучаются почти 1,5 млн детей, в числе которых 32 тыс. — с особенностями здоровья.

Во всех учебных заведениях действуют спортивные клубы.

В городе работают более 700 школьных театров и свыше 1,9 тыс. театральных объединений.

Ранее в Главном управлении строительства Тюменской области рассказали о предстоящем строительстве школы для детей с ограниченными возможностями.