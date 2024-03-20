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Юрист Ярмуш поддержала предложение об «амнистии» для вернувшихся артистов

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Полина Полетаева
Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT отметила важность того, что идею об «амнистии» для вернувшихся артистов обсуждают представители законодательной власти.
Юрист Ярмуш поддержала предложение об «амнистии» для вернувшихся артистов
  • Gettyimages.ru
  • © Gary John Norman

Собеседница RT отметила, что инициатива работает «на злобу дня».

«Человек может совершить ошибку, никто от этого не застрахован. Люди могут под воздействием эмоций, чужого мнения или ложной солидарности где-то что-то сказать. А люди искусства вообще очень эмоциональные и могут сказать что-то, неприемлемое с точки зрения общества и текущей ситуации в России. Но если человек признаёт свою ошибку, приносит извинения, хочет исправиться, то не принять эти извинения... будет не по-человечески», — считает Ярмуш.

Она обратила особое внимание на то, что о подобной возможности заговорил представитель законодательной власти.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать механизм так называемой амнистии артистов, которые ранее отметились публичными дискредитирующими высказываниями и действиями в адрес России.

Подробнее — в материале RT.

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