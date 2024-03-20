В Госдуме предложили проработать механизм «амнистии» для вернувшихся артистов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать механизм так называемой амнистии артистов, которые ранее отметились публичными дискредитирующими высказываниями и действиями в адрес России. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть у RT.

Например, как отметил Сухарев, вернувшиеся артисты могли бы записать видеообращение или создать документ о поддержке проведения Россией специальной военной операции на Украине, публично принести извинения, которые будут размещены на официальном сайте Министерства культуры.

«Прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности разработки механизма так называемой амнистии, например видеообращения или документа о поддержке проведения Россией специальной военной операции на Украине, действий и решений высших должностных лиц государственной власти Российской Федерации и России в целом, подписав и опубликовав которые, в том числе с публично принесёнными извинениями, которые будут размещены на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации, вышеуказанные деятели культуры будут иметь возможность возобновить свою работу на территории Российской Федерации», — говорится в тексте обращения.

Законодатель указал, что в конце февраля в СМИ председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что покинувшие Россию представители шоу-бизнеса, дискредитирующие действия наших вооружённых сил из-за рубежа, в случае возвращения будут отвечать по закону за свои действия.

Ранее юрист Иван Соловьёв объяснил, что может грозить вернувшимся артистам, ранее распространявшим фейки об армии.