Юрист объяснил, что грозит вернувшимся звёздам, которые распространяли фейки о ВС

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал заявление председателя СК России Александра Бастрыкина о том, что покинувшие Россию знаменитости ответят по закону за дискредитацию армии.

По словам юриста, когда известный, «а тем более, публичный человек высказывается в расчете на неограниченный круг лиц, это уже перестает быть только его личным делом».

Он напомнил о статье 280.3 УК России, в которой предусмотрена ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России.

«За указанные противоправные действия, неважно, совершены они на территории России или за её пределами, наступает ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 300 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет», — объяснил Соловьёв.

Он также отметил, что на практике все будет зависеть от многих обстоятельств.

«Будут учитываться и иные, как отягчающие и смягчающие обстоятельства. В любом случае уверен, что каждый такой случай будет рассмотрен по закону и строго индивидуально», — добавил собеседник RT.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что иммигрировавшие из России представители шоу-бизнеса, которые дискредитируют действия российских вооружённых сил, в случае возвращения будут отвечать по закону за свои действия.