МЧС Приамурья опровергло слухи о перестуках горняков из-под завала на «Пионере»
- © Амурская область | Правительство/Telegram
Его слова приводит пресс-служба правительства Амурской области.
Как рассказал Смирнов, спасательные работы на руднике идут уже двое суток.
«Вчера появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки. Эту информацию мы не подтверждаем», — сказал он.
20 марта в Амурской области на заваленном горной породой руднике «Пионер» начали бурить скважину к вероятному месту нахождения 13 горняков.
До этого российский президент Владимир Путин поручил принять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.