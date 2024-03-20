МЧС Приамурья опровергло слухи о перестуках горняков из-под завала на «Пионере»

Начальник МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов сообщил, что информация о том, что заблокированные на руднике «Пионер» горняки стучат по вентиляционным трубам, не соответствует действительности.

Его слова приводит пресс-служба правительства Амурской области.

Как рассказал Смирнов, спасательные работы на руднике идут уже двое суток.

«Вчера появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки. Эту информацию мы не подтверждаем», — сказал он.

20 марта в Амурской области на заваленном горной породой руднике «Пионер» начали бурить скважину к вероятному месту нахождения 13 горняков.

До этого российский президент Владимир Путин поручил принять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.