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РИА Новости: обвал на руднике в Приамурье оказался в девять раз выше оценок

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Обвал на руднике «Пионер» в Амурской области, где оказались заблокированы 13 горняков, оказался в девять раз выше оценок, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
РИА Новости: обвал на руднике в Приамурье оказался в девять раз выше оценок
  • © Следственное управление СК РФ по Амурской области

«Объём прорыва горной массы, по уточнённой информации, достиг почти 80 тысяч кубических метров», — отметил он.

В сообщении говорится, что ранее в экстренных службах сообщали, что объём завалов составляет 9 тысяч кубических метров, из которых получилось вывезти порядка 3 тысяч.

20 марта в Амурской области на заваленном горной породой руднике «Пионер» начали бурить скважину к вероятному месту нахождения 13 горняков.

До этого российский президент Владимир Путин поручил принять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.

Также сообщалось, что самолёт Ил-76 МЧС России с дополнительной группировкой спасателей вылетел из Кузбасса в Приамурье.

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