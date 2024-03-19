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Участниками масленичных гуляний в Нижнем Новгороде стали 120 тысяч человек

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В мэрии Нижнего Новгорода заявили о 120 тыс. жителей региона, принявших участие в масленичных гуляньях.
Участниками масленичных гуляний в Нижнем Новгороде стали 120 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Нижегородцы оценили обширную программу, подготовленную в муниципальных парках: с музыкой, танцами, угощениями, специальными развлечениями для детей», — рассказала глава регионального департамента культуры Светлана Гуляева.

Она также отметила, что в парке «Швейцария» масленицу встретили более 55 тыс. нижегородцев, в Автозаводском — 50 тыс., в парке «Дубки» — 8 тыс., в парке «Светлоярский» — 5 тыс.

Праздничные мероприятия в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щёлоковский хутор» посетили около 3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что главный парк Екатеринбурга установил рекорд по посещаемости в Масленицу.

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