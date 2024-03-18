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Главный парк Екатеринбурга установил рекорд по посещаемости в Масленицу

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В екатеринбургском парке Маяковского в Масленицу 17 марта побывали 80 тыс. человек.
Главный парк Екатеринбурга установил рекорд по посещаемости в Масленицу
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу парка.

Как отметили в организации, это новый рекорд для парка. В 2023 году на празднование пришли 72. тыс. посетителей.

В течение праздничного дня горожане соревновались в покорении столба, метании валенок, перетягивании каната и сражении на мягких мешках.

Итогом вечера стало фаер-шоу и сожжение чучела Масленицы.

Ранее сообщалось, что около 200 студентов из разных стран смогли познакомиться с традициями русской Масленицы в Нижнем Новгороде посредством интерактивной программы.

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