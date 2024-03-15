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Иностранных студентов познакомили с традициями Масленицы в Нижнем Новгороде

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Около 200 студентов из разных стран смогли познакомиться с традициями русской Масленицы в Нижнем Новгороде посредством интерактивной программы.
Иностранных студентов познакомили с традициями Масленицы в Нижнем Новгороде
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Nikushin

Об этом информирует ИА «Время Н».

«По поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева в прошлом году был создан Межнациональный молодёжный клуб, задача которого в том числе помогать в организации мероприятий для представителей различных национальностей, например, таких как «Масленица — русские традиции», — прокомментировал директор департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики горадминистрации Артур Штоян.

По его словам, иностранцев познакомили с русской культурой, используя формат интеллектуального квиза, а интерактивная программа также сопровождалась песнями, танцами, играми и кулинарными мастер-классами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 60 участников основной программы Всемирного фестиваля молодёжи из 32 стран прибыли из Сочи в Московскую область 4 марта для ознакомления с культурой и традициями региона.

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