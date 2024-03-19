В Марий Эл направили 3 млрд рублей на бесплатные лекарства
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Об этом сообщает ИА МариМедиа со ссылкой на ведомство.
Как отметили в региональном Минздраве, 2,2 млрд рублей из этих средств направлено на организацию лечебного процесса в больницах. На льготное лекарственное обеспечение по 12 основным направлениям выделено около 850 млн рублей.
Там также добавили, что наиболее затратным является снабжение препаратами пациентов, страдающих сахарным диабетом.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области предоставляют более 800 видов льготных лекарств.