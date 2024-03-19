В Марий Эл направили 3 млрд рублей на бесплатные лекарства

В Минздраве Марий Эл заявили о выделении более 3 млрд рублей на обеспечение населения бесплатными лекарственными препаратами.

Об этом сообщает ИА МариМедиа со ссылкой на ведомство.

Как отметили в региональном Минздраве, 2,2 млрд рублей из этих средств направлено на организацию лечебного процесса в больницах. На льготное лекарственное обеспечение по 12 основным направлениям выделено около 850 млн рублей.

Там также добавили, что наиболее затратным является снабжение препаратами пациентов, страдающих сахарным диабетом.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области предоставляют более 800 видов льготных лекарств.