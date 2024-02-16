В Челябинской области предоставляют более 800 видов льготных лекарств

В Челябинской области жители, относящиеся к льготным категориям, могут получить более 800 препаратов (свыше 5 тыс. торговых названий) медикаментов бесплатно или со скидкой 50%.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Контрольно-счётной палаты (КСП) региона.

Льготные лекарства предоставляются по системе обязательного медицинского страхования определённым категориям граждан, объяснили в КСП. Это Герои Советского Союза, Герои России, пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и т.д.

Кроме того, медикаменты выдают жителям с определёнными заболеваниями, такими как рак, туберкулёз, ВИЧ и т.п.

Ранее в Департаменте здравоохранения Курганской области заявили о выделении 1,2 млрд рублей на обеспечение жителей региона льготными лекарствами в 2024 году.