Специалист Хвостов рассказал об основных правилах при поступлении в колледж

Директор по связям с образовательным сообществом IT-колледжа Maxitet Александр Хвостов перечислил основные правила при поступлении в колледж.

«Хотя для колледжей существуют единые правила поступления, но иногда образовательное учреждение имеет отдельные требования к абитуриентам. Например, поступающему, возможно, придётся сдавать дополнительные вступительные испытания», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, такие экзамены точно предусмотрены при поступлении на медицинские и творческие специальности.

Подробную информацию можно узнать на сайте учебного заведения или на Дне открытых дверей.

«Заранее также стоит выяснить, какие документы требуются для поступления. Как правило, для поступления в СПО нужны оригинал и копия паспорта, аттестат по итогам обучения в девятом классе, фотографии, СНИЛС, медицинская справка. Для портфолио также пригодятся грамоты об участии в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и так далее», — заключил Хвостов.

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