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В Кирове привлекли к ответственности директора школы, где избили девочку

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Директора школы №47 в Кирове привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как девочка-подросток избила шестиклассницу.
В Кирове привлекли к ответственности директора школы, где избили девочку
  • РИА Новости

Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Конфликт между подростками произошёл из-за оскорблений, высказанных при переписке в мессенджере.

«Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе директор школы», — говорится в сообщении.

Ранее школьнику из Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа выплатили 100 тыс. рублей компенсации за моральный вред после конфликта со старшеклассниками.

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