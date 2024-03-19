В Кирове привлекли к ответственности директора школы, где избили девочку
- РИА Новости
Об этом сообщает прокуратура Кировской области.
Конфликт между подростками произошёл из-за оскорблений, высказанных при переписке в мессенджере.
«Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе директор школы», — говорится в сообщении.
Ранее школьнику из Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа выплатили 100 тыс. рублей компенсации за моральный вред после конфликта со старшеклассниками.