В Кирове привлекли к ответственности директора школы, где избили девочку

Директора школы №47 в Кирове привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как девочка-подросток избила шестиклассницу.

Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Конфликт между подростками произошёл из-за оскорблений, высказанных при переписке в мессенджере.

«Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе директор школы», — говорится в сообщении.

Ранее школьнику из Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа выплатили 100 тыс. рублей компенсации за моральный вред после конфликта со старшеклассниками.