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В ЯНАО почти на четверть выросло предложение для специалистов рабочих профессий

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В Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году было размещено 9,1 тыс. вакансий для рабочего персонала. По сравнению с 2022-м число таких предложений увеличилось на 23%.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.

«С точки зрения отдельных специализаций наибольший прирост по числу вакансий виден среди токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (+84%), монтажников (+72%) и операторов станков с ЧПУ (+70%)», — сказано в отчёте.

Медианная зарплата рабочего персонала составила 118 800 рублей, что на 22% больше, чем в 2022 году.

В тройку самых высокооплачиваемых специалистов среди рабочих вошли сварщики со средней зарплатой 150 тыс. рублей, машинисты (148 200 рублей) и механики (137 400 рублей).

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.

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