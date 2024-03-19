В ЯНАО почти на четверть выросло предложение для специалистов рабочих профессий
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.
«С точки зрения отдельных специализаций наибольший прирост по числу вакансий виден среди токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (+84%), монтажников (+72%) и операторов станков с ЧПУ (+70%)», — сказано в отчёте.
Медианная зарплата рабочего персонала составила 118 800 рублей, что на 22% больше, чем в 2022 году.
В тройку самых высокооплачиваемых специалистов среди рабочих вошли сварщики со средней зарплатой 150 тыс. рублей, машинисты (148 200 рублей) и механики (137 400 рублей).
Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.