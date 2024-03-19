В ХМАО самыми востребованными специалистами стали водители и машинисты

Эксперты провели исследование рынка труда Ханты-Мансийского автономного округа и выяснили, каким представителям рабочих специальностей работодатели готовы предложить самые высокие зарплаты.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочего персонала стали машинисты с медианной зарплатой 140 200 рублей, а также сварщики — 119 400 рублей и водители — 117 100 рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на данные компании HeadHunter.

«Наиболее яркий рост по доходу отмечается у водителей: средняя зарплата, предлагаемая работодателями, за год выросла на 40%», — говорится в отчёте аналитиков.

Кроме того, количество рабочих вакансий увеличилось в регионе на 30%. Самыми востребованными специалистами стали водители, машинисты и слесари.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.