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Суд приговорил экс-замминистра просвещения Ракову к пяти годам колонии

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Суд в Москве приговорил экс-замминистра просвещения Марину Ракову к пяти годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей.
Суд приговорил экс-замминистра просвещения Ракову к пяти годам колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Марина Ракова была арестована в начале октября 2021 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В ноябре 2022 года Мосгорсуд отпустил из СИЗО Ракову. Ей изменили меру пресечения на запрет определённых действий.

По данным следствия, фигуранты дела занимались фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные средства на договорах с Шанинкой в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего».

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