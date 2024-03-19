Суд приговорил экс-замминистра просвещения Ракову к пяти годам колонии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Марина Ракова была арестована в начале октября 2021 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
В ноябре 2022 года Мосгорсуд отпустил из СИЗО Ракову. Ей изменили меру пресечения на запрет определённых действий.
По данным следствия, фигуранты дела занимались фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные средства на договорах с Шанинкой в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего».