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В Москве начали принимать заявки на участие в акселераторе «Экспортёры 2.0»

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Правительство Москвы оплатит 85% расходов на участие предпринимателей в десятом потоке акселератора «Экспортёры 2.0». Приём заявок открылся на сайте столичного экспортного центра.
В Москве начали принимать заявки на участие в акселераторе «Экспортёры 2.0»

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

«С момента запуска акселератора в 2019 году его участниками стали 237 столичных компаний. Общая сумма экспортных контрактов выпускников проекта превысила 2,6 млрд рублей. В этом году подготовиться к выходу на зарубежные рынки смогут ещё 60 предпринимателей», — заявила Сергунина.

Трёхмесячная очная программа пройдёт в кампусе Московской школы управления «Сколково».

Курс включает четыре модуля, посвящённых разным практическим аспектам внешнеэкономической деятельности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве открыли приём заявок на третий поток программы «Академия инноваторов».

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