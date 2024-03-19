В Москве начали принимать заявки на участие в акселераторе «Экспортёры 2.0»

Правительство Москвы оплатит 85% расходов на участие предпринимателей в десятом потоке акселератора «Экспортёры 2.0». Приём заявок открылся на сайте столичного экспортного центра.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

«С момента запуска акселератора в 2019 году его участниками стали 237 столичных компаний. Общая сумма экспортных контрактов выпускников проекта превысила 2,6 млрд рублей. В этом году подготовиться к выходу на зарубежные рынки смогут ещё 60 предпринимателей», — заявила Сергунина.

Трёхмесячная очная программа пройдёт в кампусе Московской школы управления «Сколково».

Курс включает четыре модуля, посвящённых разным практическим аспектам внешнеэкономической деятельности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве открыли приём заявок на третий поток программы «Академия инноваторов».