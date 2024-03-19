Семьям из сгоревшего дома в свердловском посёлке предоставили временное жильё

Глава Нижнетуринского округа Андрей Постовалов заявил, что семьям, спасшимся из горящего дома в посёлке Ис под Нижней Турой (Свердловская область), предоставили временное жильё.

Об этом информирует URA.RU.

«К сожалению, в одной из квартир есть погибшие. Их семьям оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Другие жители дома, трое взрослых и ребёнок, были эвакуированы», — уведомил Постовалов в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, гражданам предоставлено жильё в манёвренном фонде администрации.

В МЧС уведомили, что возгорание произошло в одноэтажном деревянном трёхквартирном доме на улице Ленина в ночь на 19 марта.

При пожаре погибли женщина и трое её несовершеннолетних детей.