Семьям из сгоревшего дома в свердловском посёлке предоставили временное жильё
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
«К сожалению, в одной из квартир есть погибшие. Их семьям оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Другие жители дома, трое взрослых и ребёнок, были эвакуированы», — уведомил Постовалов в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, гражданам предоставлено жильё в манёвренном фонде администрации.
В МЧС уведомили, что возгорание произошло в одноэтажном деревянном трёхквартирном доме на улице Ленина в ночь на 19 марта.
При пожаре погибли женщина и трое её несовершеннолетних детей.