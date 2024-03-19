Свердловское МЧС показало видео с места пожара, где погибла мать с тремя детьми

ГУ МЧС по Свердловской области в соцсетях опубликовало видео тушения пожара в доме, где погибли 41-летняя жительница посёлка Ис (Нижняя Тура) и трое её несовершеннолетних детей.

Возгорание произошло в одноэтажном деревянном трёхквартирном доме на улице Ленина в ночь на 19 марта, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений дом покинули шесть человек», — сказано в сообщении.

При разборке конструкций пожарные обнаружили тела матери 1983 года рождения и троих детей 2007, 2012 и 2013 годов рождения.

По оперативным данным, дом не был оснащён пожарными извещателями.

Ранее сообщалось, что при пожаре удалось спастись старшей дочери погибшей, которая взяла своего грудного ребёнка и выбежала из горящего дома.