Свердловское МЧС показало видео с места пожара, где погибла мать с тремя детьми
- РИА Новости
Возгорание произошло в одноэтажном деревянном трёхквартирном доме на улице Ленина в ночь на 19 марта, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений дом покинули шесть человек», — сказано в сообщении.
При разборке конструкций пожарные обнаружили тела матери 1983 года рождения и троих детей 2007, 2012 и 2013 годов рождения.
По оперативным данным, дом не был оснащён пожарными извещателями.
Ранее сообщалось, что при пожаре удалось спастись старшей дочери погибшей, которая взяла своего грудного ребёнка и выбежала из горящего дома.