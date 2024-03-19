В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека
- РИА Новости
Об этом информирует прокуратура региона.
Уточняется, что пожар произошёл в жилом одноэтажном деревянном доме.
Обнаружены тела женщины и её несовершеннолетних детей.
При пожаре удалось спастись старшей дочери погибшей, которая взяла своего грудного ребёнка и выбежала из горящего дома.
Семья не состояла на учёте в органах системы профилактики.
18 марта сообщалось, что в многоэтажном жилом доме в Воронеже произошёл пожар, спасатели эвакуировали восемь детей и десять взрослых.