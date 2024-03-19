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В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека

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Женщина и трое детей погибли в результате пожара в посёлке Ис под Верхней Турой в Свердловской области.
В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека
  • РИА Новости

Об этом информирует прокуратура региона.

Уточняется, что пожар произошёл в жилом одноэтажном деревянном доме.

Обнаружены тела женщины и её несовершеннолетних детей.

При пожаре удалось спастись старшей дочери погибшей, которая взяла своего грудного ребёнка и выбежала из горящего дома.

Семья не состояла на учёте в органах системы профилактики.

18 марта сообщалось, что в многоэтажном жилом доме в Воронеже произошёл пожар, спасатели эвакуировали восемь детей и десять взрослых.

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