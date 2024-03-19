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Сотрудники МЧС России прибыли на рудник для поисково-спасательных работ в Приамурье

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В Амурской области горноспасатели МЧС России прибыли на рудник для поисково-спасательных работ.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте обвала пород будут задействованы 25 специалистов и четыре единицы техники. 

Кроме того, из Хабаровского края в Амурскую область следует вертолёт Ми-8 с 13 спасателями МЧС России.

Также, по информации ведомства, направлены горноспасатели МЧС России из Приморского края. 

Ранее АО «Покровский рудник» подтвердило информацию, что в шахте, где произошло обрушение горных пород в Зейском округе Амурской области, находятся 13 человек.

Также губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что взял на личный контроль ЧП на руднике «Пионер».

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