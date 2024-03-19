«Покровский рудник» подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте

АО «Покровский рудник» подтвердило информацию, что в шахте, где произошло обрушение горных пород в Зейском округе Амурской области, находятся 13 человек.

Об этом сообщил руководитель направления по связям с общественностью группы компаний «Петропавловск» Роман Сорокин.

«Предприятие совместно с сотрудниками МЧС мобилизовало все силы для спасения людей», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент идёт расчистка завала, спасательные работы продолжаются.

Ранее обвал произошёл на руднике в Амурской области, не было связи с 13 горняками.

Позже в Амурскую область вылетел вертолёт на помощь людям, находящимся на руднике.