«Покровский рудник» подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте
Об этом сообщил руководитель направления по связям с общественностью группы компаний «Петропавловск» Роман Сорокин.
«Предприятие совместно с сотрудниками МЧС мобилизовало все силы для спасения людей», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что на данный момент идёт расчистка завала, спасательные работы продолжаются.
Ранее обвал произошёл на руднике в Амурской области, не было связи с 13 горняками.
Позже в Амурскую область вылетел вертолёт на помощь людям, находящимся на руднике.