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В Амурскую область вылетел вертолёт на помощь людям, находящимся на руднике

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Вертолёт МЧС России вылетел в Амурскую область, где под завалами на руднике могут находиться люди.

«Борт Ми-8 чрезвычайного ведомства с 13 спасателями МЧС России и специальным оборудованием следует из Хабаровского края», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, уточняется, что дополнительная группировка будет работать в Зейском муниципальном округе на месте обвала горных пород.

Ранее СК организовал проверку после обрушения шахты в Амурской области.

В прокуратуре региона сообщали, что под завалами горной породы на территории золотодобывающего прииска могут находиться 15 человек.

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