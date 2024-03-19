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Глава Приамурья Орлов взял под контроль ЧП с обвалом на руднике «Пионер»

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Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что взял на личный контроль ЧП на руднике, где под завалами находятся 13 человек.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что спасательные работы ведутся с первых минут нештатной ситуации. Также, по его словам, идёт механизированная расчистка транспортного уклона и работа по восстановлению связи.

Ранее обвал произошёл на участке подземных работ на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области, была потеряна связь с 13 горняками.

Позже в Амурскую область вылетел вертолёт на помощь людям, находящимся на руднике.

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