Глава Приамурья Орлов взял под контроль ЧП с обвалом на руднике «Пионер»
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей», — говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что спасательные работы ведутся с первых минут нештатной ситуации. Также, по его словам, идёт механизированная расчистка транспортного уклона и работа по восстановлению связи.
Ранее обвал произошёл на участке подземных работ на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области, была потеряна связь с 13 горняками.
Позже в Амурскую область вылетел вертолёт на помощь людям, находящимся на руднике.